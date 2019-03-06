Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'a Gönderilmek İstenen Hamur Makinesinden Uyuşturucu Çıktı

Suudi Arabistan'a Gönderilmek İstenen Hamur Makinesinden Uyuşturucu Çıktı

5 dakika önce

SUUDİ Arabistan'a kargo ile gönderilmek istenen hamur makinesine gizlenmiş 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suudi Arabistan'a Gönderilmek İstenen Hamur Makinesinden Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
SUUDİ Arabistan'a kargo ile gönderilmek istenen hamur makinesine gizlenmiş 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Küçükçekmece'deki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kargo firmasının Küçükçekmece şubesine operasyon düzenleyen ekipler, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere paketlenmiş hamur makinesini incelemeye aldı. 

Yapılan incelemelerde, makinelerin iç kısmına gizlenmiş 12 kilo 379 gram ağırlığında 80 bin tane "Captagon" adlı uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, kargoyu firmaya teslim eden yabancı uyruklu 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:27 Kaynak: DHA

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