Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'a Hamur Makinesinde Uyuşturucu Sevkiyatı Polise Takıldı

Suudi Arabistan'a Hamur Makinesinde Uyuşturucu Sevkiyatı Polise Takıldı

1 saat önce

İstanbul'da, Türkiye'den Suudi Arabistan'a kargo ile gönderilmek istenen hamur makinesine gizlenmiş 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suudi Arabistan'a Hamur Makinesinde Uyuşturucu Sevkiyatı Polise Takıldı, System.String[]
İstanbul'da, Türkiye'den Suudi Arabistan'a kargo ile gönderilmek istenen hamur makinesine gizlenmiş 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Şubat Çarşamba günü Küçükçekmece'deki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Söz konusu kargo firmasının Küçükçekmece şubesine operasyon düzenleyen ekipler, Suudi Arabistan'a kargo ile gönderilmek üzere sandık halinde paketlenmiş hamur makinesini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, makinelerin iç kısmına gizlenmiş daralı ağırlığı 12 kilo 379 gram gelen 80 bin tane Captagon hap ele geçirildi.

Polis, kargoyu firmaya teslim eden yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:58 Kaynak: İHA

Türkiye, İstanbul, Suudi Arabistan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Türkiye'nin Bütünlüğünü Bozuyor" Denilen Haritanın Arı Cinslerini Gösterdiği Ortaya Çıktı Hava Yoluyla Şubat'ta 12,8 Milyon Yolcu Taşındı

Motosiklet Sürücüsü Seyir Halindeyken Benzin Doldurdu DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:13:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'a Hamur Makinesinde Uyuşturucu Sevkiyatı Polise Takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]