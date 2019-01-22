Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'a Nükleer Reaktör İçin 5 Ülkeden Teklif

Suudi Arabistan'a Nükleer Reaktör İçin 5 Ülkeden Teklif

48 dakika önce

Suudi Arabistan, Basra Körfezi'nde yapılması planlanan iki nükleer reaktör için 5 ülkeden teklif geldiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'a Nükleer Reaktör İçin 5 Ülkeden Teklif, System.String[]
Suudi Arabistan, Basra Körfezi'nde yapılması planlanan iki nükleer reaktör için 5 ülkeden teklif geldiğini açıkladı.

Kral Abdullah Atom ve Yenilenebilir Enerji Şehri (KA-CARE) Başkanı Halid Sultan, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, yapımı planlanan iki nükleer reaktör için ABD, Rusya, Fransa, Güney Kore ve Çin'in teklif verdiğini ifade etti.

Sultan, her bir nükleer reaktörün maliyetinin 6 ile 7 milyar dolar arasında değiştiğini aktardı.

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan, petrolden elektrik üretimini azaltmak için 2 nükleer reaktör inşa etmeyi planlıyor ve bu da uluslararası şirketlerin dikkatini çekiyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin, nükleer teknolojiyi sadece sivil kullanımlarla sınırlı tutma ve askeri alanda kullanmama konusuna bağlı kalacağını ifade etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:54 Kaynak: AA

Basra Körfezi, Suudi Arabistan, Güncel
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