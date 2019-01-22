Suudi Arabistan'a Nükleer Reaktör İçin 5 Ülkeden Teklif

Suudi Arabistan
, Basra Körfezi
'nde yapılması planlanan iki nükleer reaktör için 5 ülkeden teklif geldiğini açıkladı. Kral Abdullah
Atom ve Yenilenebilir Enerji Şehri (KA-CARE) Başkanı Halid Sultan, başkent Riyad
'da düzenlediği basın toplantısında, yapımı planlanan iki nükleer reaktör için ABD
, Rusya
, Fransa
, Güney Kore
ve Çin
'in teklif verdiğini ifade etti.
Sultan, her bir nükleer reaktörün maliyetinin 6 ile 7 milyar dolar arasında değiştiğini aktardı.
Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan, petrolden elektrik üretimini azaltmak için 2 nükleer reaktör inşa etmeyi planlıyor ve bu da uluslararası şirketlerin dikkatini çekiyor.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin, nükleer teknolojiyi sadece sivil kullanımlarla sınırlı tutma ve askeri alanda kullanmama konusuna bağlı kalacağını ifade etmişti.