Son Dakika Haberleri: "Suudi Arabistan'a saldırıda Irak toprakları kullanılmadı"
Son Dakika Güncel Haber

"Suudi Arabistan'a saldırıda Irak toprakları kullanılmadı"

2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıda Irak topraklarının kullanılmadığını" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıda Irak topraklarının kullanılmadığını" söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Pompeo görüşmesinin detaylarına ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Görüşmede Abdulmehdi ve Pompeo, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suudi Arabistan milli petrol şirketine saldırıyı da ele aldı.

Açıklamaya göre Pompeo, "Elimizdeki bilgiler, Irak hükümetinin 'Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıda Irak topraklarının kullanılmadığı' yönündeki açıklamasını doğruluyor. " ifadelerini kullandı.

Irak hükümeti, söz konusu saldırıda ülke topraklarının kullanıldığı yönündeki iddiayı reddetmişti.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te SİHA'larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Suudi Arabistan, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerinin vurulması olayı soru işaretlerini korumaya devam ediyor
Trump: Orta Doğu'nun petrolüne ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz Son Dakika: Motorine 7 kuruş zam geldi Ahmet Davutoğlu yeni parti için çalışmaları hızlandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 17:09:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Suudi Arabistan'a saldırıda Irak toprakları kullanılmadı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]