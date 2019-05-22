Suudi Arabistan'a Silah Satışı İçin Ortada Bir Aciliyet Yok"

ABD'li Senatör Chris Murphy, ülkesinin Suudi Arabistan'a silah satışı için ortada bir acil bir durum olmadığını belirterek, "Eğer ortada bir aciliyet varsa, bizim Suudilere sattığımız bombaların yol açtığı acil durumdur.

ABD'li Senatör Chris Murphy, ülkesinin Suudi Arabistan'a silah satışı için ortada bir acil bir durum olmadığını belirterek, "Eğer ortada bir aciliyet varsa, bizim Suudilere sattığımız bombaların yol açtığı acil durumdur." ifadelerini kullandı.



Murphy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkan Donald Trump'ın "Silah Kontrolü Yasası"ndaki bir açığı kullanarak, Suudi Arabistan'a silah satışını Kongre'nin engelleyemeyeceği bir yolla yapacağına dair duyumlar aldığını belirtti.



İlgili yasa gereği Kongrenin, yabancı bir ülkeye silah satışına karşı çıkabileceğini kaydeden Murphy, ancak Trump'ın bu satışın "aciliyet" arz ettiğini öne sürmesi durumunda, Kongrenin itiraz hakkının olmayacağına işaret etti.



Murphy, "Suudi Arabistan'a, Yemen'e atacağı bomba satışı için herhangi bir acil neden yok. Eğer ortada bir aciliyet varsa, bizim Suudilere sattığımız bombaların yol açtığı acil durumdur." yorumunda bulundu.



"Demokratlar ve Cumhuriyetçiler şimdi seslerini yükseltmeli"



Trump'ın İran'daki durumu "aciliyet" olarak gösterebileceğini belirten Murphy, kanundaki bu açığın herhangi bir ABD başkanına Ortadoğu'daki bir krizi silah satışı için bahane etme fırsatı vereceğini ve Kongre'nin de buna karşı çıkamayacağı uyarısında bulundu.



Murphy, Suudi Arabistan'a silah satışının yapılması durumunda Trump'ın oy kaybedeceğini vurgulayarak, "Henüz çok geç değil, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler şimdi seslerini yükseltip, Trump'a böyle tehlikeli bir emsal karara varmamasını söylemeli." ifadelerini kullandı.



ABD Kongresinin ilk başörtülü kadın üyesi Ilhan Omar da Murphy'nin tweetlerini paylaşarak, "Bu konudaki liderliğiniz için teşekkürler Senatör Murphy." mesajını verdi.



Trump'ın Yemen'deki iç savaşı sona erdirme vetosu



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



ABD Kongresinin her iki kanadı Temsilciler Meclisi ile Senatodan geçen ve ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a desteğini kesmesini öngören yasa tasarısı, 16 Nisan'da Trump tarafından veto edilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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