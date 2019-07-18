Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek tasarı Trump'a 3. kez gönderilecek
2 saat önce
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın iki kez veto ettiği ABD'nin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek 3 tasarıyı tekrar onayladı.
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump
'ın iki kez veto ettiği ABD'nin Suudi Arabistan
'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek 3 tasarıyı tekrar onayladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:27
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