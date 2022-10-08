Suudi Arabistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 313 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 313 kişi gözaltına alındı

08.10.2022 16:42
Suudi Arabistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 313 kişi gözaltına alındı

Suudi Arabistan'da bir hafta içinde düzenlenen operasyonlar kapsamında ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan çoğunluğu Yemenli 313 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan'da bir hafta içinde düzenlenen operasyonlar kapsamında ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan çoğunluğu Yemenli 313 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde ülke genelinde ikamet, çalışma ve sınır güvenliği düzenlemelerini ihlal edenleri takip ve kontrol etmeye yönelik operasyonlar yapıldı.

Bu kapsamda 9 bin 192 kişinin ikamet sistemini, 3 bin 968 kişinin sınır güvenlik sistemini, 2 bin 734 kişinin ise çalışma sistemini ihlal ettiği tespit edildi.

Ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan çoğunluğu Yemenli 313 kişi ve ülkeden yaşa dışı yollarla çıkmaya çalışan 42 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca ikamet, çalışma ve sınır güvenliği düzenlemelerini ihlal edenlere nakil ve barınma gibi yardımlarda bulundukları gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.

Seyahat belgelerini almaları için 38 bin 790 kişi, seyahat rezervasyonlarını tamamlamaları için ise 2 bin 169 kişi diplomatik misyonlara sevk edildi. Ülkeden 8 bin 234 kişi ise sınır dışı edildi.

Sınır güvenliğini ihlal edenlerin ülkeye girişini kolaylaştıran veya onları ülke içinde barındıran, herhangi bir şekilde yardım veya hizmet sağlayan herkesin 15 yıla kadar hapis cezasına, bir milyona varan para cezasına çarptırılabileceği ve nakil veya barınmada kullanılan araçlara el konulabileceği belirtildi.

Yemen Göç Örgütünün verilerine göre ise, 1 Ocak-30 Eylül arasında Suudi Arabistan'dan 49 bin 815 kişi ülkelerine döndü. Eylül ayında Suudi Arabistan'dan Yemen'e dönenlerin sayısı yüzde 10 arttı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 313 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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