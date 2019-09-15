Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'a yönelik SİHA saldırısı, petrol fiyatlarını varil başına 5 ila 10 dolar artırabilir
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Suudi Arabistan'a yönelik SİHA saldırısı, petrol fiyatlarını varil başına 5 ila 10 dolar artırabilir

13 dakika önce

Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı nedeniyle Riyad'ın petrol üretimini geçici olarak durdurması yüzünden pazartesi günü petrol fiyatlarında varil başına 5 ila 10 dolar arasında artış bekleniyor.

Suudi Arabistan'a yönelik SİHA saldırısı, petrol fiyatlarını varil başına 5 ila 10 dolar artırabilir, System.String[]

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı nedeniyle Riyad'ın petrol üretimini geçici olarak durdurması yüzünden pazartesi günü petrol fiyatlarında varil başına 5 ila 10 dolar arasında artış bekleniyor.


Reuters'e konuşan piyasa uzmanları, Suudi Arabistan'ın kısa zamanda üretim kaybını telafi edememesi halinde varil başına petrol fiyatlarının 100 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

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Suudi Arabistan, Riyad, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:30 
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