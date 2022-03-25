Suudi Arabistan, ABD, İngiltere ve Schengen bölgesinden gelenlere "varışta vize" uygulamasını yeniden başlattı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, ABD, İngiltere ve Schengen bölgesinden gelenlere "varışta vize" uygulamasını yeniden başlattı

25.03.2022 17:38
Suudi Arabistan, ABD, İngiltere ve Schengen bölgesinden gelenlere "varışta vize" uygulamasını yeniden başlattı

Suudi Arabistan, ABD, İngiltere ve Schengen bölgesi için ülkeye giriş sırasında vize alınmasına olanak tanıyan "varışta vize" uygulamasını yeniden başlattığını duyurdu.

Suudi Arabistan, ABD, İngiltere ve Schengen bölgesi için ülkeye giriş sırasında vize alınmasına olanak tanıyan "varışta vize" uygulamasını yeniden başlattığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın, ABD, İngiltere ve Schengen bölgesi ülkeleri için Kovid-19 salgını öncesi uyguladığı vize politikasına geri döndüğü belirtildi.

Haberde, söz konusu ülkelerin vatandaşlarının önceden başvuru yapmaksızın Suudi Arabistan'a ulaştıklarında herhangi bir uluslararası havalimanından 12 aylık turist vizesi alabileceği kaydedildi.

Haberde ayrıca, söz konusu ülkelerden Suudi Arabistan'a gelen tüm ziyaretçilerin Kovid-19 salgını riski nedeniyle sağlık sigortası yaptırmaları gerektiği aktarıldı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından 22 Mart'ta yapılan açıklamada, ülke dışından gelenlere uygulanan aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu ile karantina uygulaması dahil tüm kısıtlamaların kaldırıldığı kaydedilmişti.

Söz konusu kararın, Kovid-19 ile mücadelede ulusal aşı programındaki hedef kitlenin yüzde 99'unun aşılanması ve vaka sayılarının yüzde 4'lerin altına gerilemesi göz önünde bulundurularak alındığı ifade edilmişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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