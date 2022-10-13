Van haber | KİK, Beyaz Saray'ın "ilişkiler gözden geçiriliyor" açıklamasına karşı Suudi Arabistan'a destek verdi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ABD'nin OPEC+ grubunun aldığı petrol üretimini düşürme kararına ilişkin açıklamalarına karşı Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğunu belirtti.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini azaltma kararı ardından ülkeleri hakkında yapılan açıklamalara tepki göstermesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Hacraf, Suudi Arabistan ile tam bir dayanışma içinde olduklarını ve Riyad aleyhindeki "gerçeklerden yoksun" açıklamaları tamamen reddettiklerini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın "küresel ekonomiyi enerji fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumak ve arzını, üretici ve tüketici ülkelerin çıkarlarını dikkate alan dengeli bir politikaya uygun olarak sağlamada önemli rol oynadığını" kaydeden Hacraf, Suudi Arabistan'ın dünyanın karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukların ülkeler arasında karşılıklı saygı ilkesine uygun olarak ele alınmasına, ortak çıkarların desteklenmesine, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barışın korunmasına geçmişten bugüne katkı sağladığı değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD yönetiminin OPEC+ grubunun aldığı petrol üretimini düşürme kararının bir ay ertelenmesini istediğini ancak bu ertelemenin "olumsuz ekonomik sonuçları" olacağı belirtilmişti.

Suudi Arabistan hükümetinin, OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı sonrası yapılan açıklamaları incelediği aktarılan açıklamada, hükümetin, OPEC+ kararlarının "ekonomik çerçevenin dışında alındığı yönünde bir izlenim oluşturmaya çalışan ve gerçeklere dayanmayan" bu açıklamaları tümüyle reddettiği ifade edilmişti.

Ne olmuştu?

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de, ABD Başkanı Joe Biden'ın, SuudiArabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise önceki gün Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.