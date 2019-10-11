Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan açıklarında İran'a ait petrol tankerinde patlama
Son Dakika Dünya Suudi Arabistan açıklarında İran'a ait petrol tankerinde patlama

Suudi Arabistan açıklarında İran'a ait petrol tankerinde patlama

58 dakika önce

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında, İran'a ait Sinopa isimli bir petrol tankerinde patlama meydana geldi

Suudi Arabistan açıklarında İran'a ait petrol tankerinde patlama, System.String[]

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında, İran'a ait Sinopa isimli bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.


İran medyası, uzmanların Kızıldeniz'de yaşanan hadisenin 'terör saldırısı' ihtimali üzerinde durduğunu aktardı.

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Suudi Arabistan, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:06 
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