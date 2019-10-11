Suudi Arabistan açıklarında İran'a ait petrol tankerinde patlama
58 dakika önce
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında, İran'a ait Sinopa isimli bir petrol tankerinde patlama meydana geldi
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında, İran'a ait Sinopa isimli bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.
İran medyası, uzmanların Kızıldeniz'de yaşanan hadisenin 'terör saldırısı' ihtimali üzerinde durduğunu aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:06
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