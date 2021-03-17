Suudi Arabistan Aden'deki Meaşık Sarayı baskınını kınadı - Son Dakika

Suudi Arabistan Aden'deki Meaşık Sarayı baskınını kınadı

17.03.2021 06:05
Suudi Arabistan Aden'deki Meaşık Sarayı baskınını kınadı, System.String[]

Suudi Arabistan, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki Meaşık Sarayı'na düzenlenen baskını şiddetle kınadı.

Suudi Arabistan, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki Meaşık Sarayı'na düzenlenen baskını şiddetle kınadı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Göstericiler tarafından yapılan baskının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, Riyad Anlaşması'nın iki tarafı, anlaşmanın geri kalan noktalarının uygulanmasını tamamlamak üzere acilen Riyad'da toplanmaya çağırıldı.

Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında yapılan Riyad Anlaşması'nın ülke halkının çeşitli kesimlerinin birliğinin bir garantisi olduğu vurgulanan açıklamada, anlaşmanın uygulanmasının kapsamlı siyasi çözüme ulaşmaya büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.

Geçici başkent Aden'deki Meaşık Başkanlık Sarayına yapılan baskın

Aden'de meşru hükümetin yönetim merkezi konumundaki Meaşık Başkanlık Sarayı, dün hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce gösterici tarafından basılmıştı.

Yemen hükümetine yakın bir yetkili, baskının planlı ve silahlı bir eylem olduğunu belirtmiş, yerel kaynaklar da bazı göstericilerin BAE destekli ayrılıkçı GGK'ye ait pankartlar taşıdığını ifade etmişti.

GGK Meclis Başkanı Ahmed Said bin Berik'in Twitter hesabından yaptığı, "Güney halkının iradesi her zaman galip gelir." açıklaması, GGK'nin hükümet karargahına yönelik baskını üstü kapalı şekilde desteklediği şeklinde değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Aden'deki Meaşık Sarayı baskınını kınadı - Son Dakika


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