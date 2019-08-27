Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, Aden'deki taraflara diyalog çağrısını yineledi
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Suudi Arabistan, Aden'deki taraflara diyalog çağrısını yineledi

1 saat önce

Suudi Arabistan, Yemen'in güneyinde yer alan Aden'deki çatışmanın taraflarına diyalog çağrısını tekrarladı.

Suudi Arabistan, Aden'deki taraflara diyalog çağrısını yineledi, System.String[]

Suudi Arabistan, Yemen'in güneyinde yer alan Aden'deki çatışmanın taraflarına diyalog çağrısını tekrarladı.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, "Yemen hükümeti ile Aden'deki tüm çatışma taraflarına ikinci ülkeleri Suudi Arabistan'da bir araya gelmeleri" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, toplantının amacının; anlaşmazlıkları tartışma, diyaloğu önceleme, bölünmüşlüğü sonlandırma ve aynı safta yer alma olduğu belirtildi.

İran tarafından desteklenen Husi milisler ve diğer terör örgütleriyle mücadele edilmesinin önemi vurgulanan açıklamada, söz konusu diyalog toplantısıyla Yemen'de güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Riyad ve Abu Dabi'den ortak tutum hamlesi

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dün yaptığı ortak açıklamada Yemenlileri Aden'deki çatışmaları sonlandırmaya ve diyalog sürecine dönmeye çağırmıştı.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Hizam Emni güçleri, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri ile hükümet güçleri arasında Şebve'de de geçen hafta çatışmalar başlamıştı.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:56 Kaynak: AA
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