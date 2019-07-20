Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı
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Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

50 dakika önce

Suudi Arabistan'ın, yaklaşık 3 aydır Cidde Limanı'nda 26 kişilik mürettebatıyla alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktığı bildirildi.

Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı, System.String[]
Suudi Arabistan'ın, yaklaşık 3 aydır Cidde Limanı'nda 26 kişilik mürettebatıyla alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktığı bildirildi.
İran'ın yarı resmi ajansı Mehr'in, ismini açıklamayan yetkililere dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan, 30 Nisan'dan bu yana Cidde Limanı'nda alıkoyduğu İran bandıralı "Happiness 1" adlı petrol tankerini serbest bıraktı.
Haberde, İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait tankerin mürettebatıyla birlikte İran'a doğru denize açıldığı ifade edildi.
Söz konusu tanker, 30 Nisan'da Kızıldeniz'de, Süveyş Kanalı'na doğru hareket halindeyken motoru arızalanmış ve onarılması için Suudi Arabistan tarafından Cidde Limanı'na çekilmişti. İran, Suudi Arabistan'a tankerin bakım masrafları için 10 milyon dolar ödemişti.
Suudi Arabistan'ın tankerin serbest bırakılması için İran'dan günlük 200 bin dolar talep ettiği ancak Tahran'ın bu meblağı ödemeyi reddettiğine ilişkin bilgiler İran medyasına yansımıştı.
Yaklaşık 3 aydır Suudi Arabistan tarafından alıkonulan tankerin, dün İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoymasının ardından serbest bırakılması dikkati çekti.
Suudi Arabistan, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:13 Kaynak: AA
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