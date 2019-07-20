Suudi Arabistan, Amerikan kuvvetlerinin ülkeye girişini onayladı
8 dakika önce
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesine Amerikan kuvvetlerinin girişini onayladı.
Suudi Arabistan
Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesine Amerikan kuvvetlerinin girişini onayladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:37
Ölü orkinosu evine götürdü! Sahil güvenlik takip edip kapısına dayandı Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınladı Spiker Nazlı Çelik'in şortlu fotoğrafları sosyal medyada tartışma yarattı