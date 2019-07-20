Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, Amerikan kuvvetlerinin ülkeye girişini onayladı
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Suudi Arabistan, Amerikan kuvvetlerinin ülkeye girişini onayladı

8 dakika önce

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesine Amerikan kuvvetlerinin girişini onayladı.

Suudi Arabistan, Amerikan kuvvetlerinin ülkeye girişini onayladı, System.String[]
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesine Amerikan kuvvetlerinin girişini onayladı.
Suudi Arabistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:37 
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