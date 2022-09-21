Suudi Arabistan'ın ara buluculuğundaki "Rusya-Ukrayna esir değişiminde" 10 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın ara buluculuğundaki "Rusya-Ukrayna esir değişiminde" 10 kişi serbest bırakıldı

21.09.2022 21:22
Suudi Arabistan'ın ara buluculuğundaki "Rusya-Ukrayna esir değişiminde" 10 kişi serbest bırakıldı

Suudi Arabistan ara buluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir değişimi kapsamında çeşitli uyruklardan 10 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan ara buluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir değişimi kapsamında çeşitli uyruklardan 10 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının konuya dair açıklaması Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlandı.

Açıklamada, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ara buluculuk ettiği Rusya ile Ukrayna arasındaki esir değişiminde 10 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Esirlerin Fas, ABD, İngiltere, İsveç ve Hırvatistan vatandaşları olduğu ifade edilen açıklamada, Suudi Arabistan'daki ilgili makamların, esirleri Rusya'dan Suudi Arabistan'a naklettiği ve kendi ülkelerine dönüş işlemlerini kolaylaştırmaya çalıştığı bilgisi verildi.

Açıklamada, esir değişimine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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