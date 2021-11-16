Suudi Arabistan, aralarında tanınmış Müslüman şahsiyetlerin bulunduğu 37 kişiye vatandaşlık verdi - Son Dakika

Suudi Arabistan, aralarında Bosna-Hersek eski Başmüftüsü Mustafa Efendi Ceriç ve Dünya İslam Birliği Yüksek Konseyi Üyesi Hüseyin Davudi'nin de bulunduğu 37 kişiye vatandaşlık verdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, farklı alanlarda uzmanlıkları ve yetenekleri bulunan bazı kişilere vatandaşlık verilmesi yönünde karar aldı.

Kararın, din, tıp, bilim, kültür, spor ve teknik alanlardaki yeteneklerin vatandaşlığa alınması; kalkınmaya katkı sağlama, seçkin ve yaratıcı insanların çekilmesi kapsamında olduğu aktarıldı.

Yerel medyada yer alan haberlerde de Riyad yönetiminin 37 kişiye vatandaşlık verdiği ve aralarında Bosna-Hersek eski Başmüftüsü Mustafa Efendi Ceriç ile Dünya İslam Birliği Yüksek Konseyi Üyesi Hüseyin Davudi'nin bulunduğu belirtiliyor.

Vatandaşlık verilenler arasında ayrıca, Iraklı tarihçi Abdullah Salih Abdullah, Lübnan'daki Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed el-Huseyni, yaşayan en zeki 30 insandan Menahil Abdurrahman Sabit, bulaşıcı hastalık alanında çalışmalar yürüten doktor İmad Telice ve Kalp ve Damar Cerrahisi alanında çalışan Faruk Uveyda gibi isimlerin yer aldığı ifade ediliyor.

Kısa bir süre önce vatandaşlık yasasında değişiklik yapan Suudi Arabistan, reşit olma, art arda 10 yıldan az olmayacak şekilde ikamet eden vasfına sahip bulunma, zihnen ve bedenen sağlıklı olma şeklinde şartları güncellemişti.