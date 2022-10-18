Suudi Arabistan, attığı tweetler nedeniyle ABD vatandaşını 16 yıl hapis cezasına çarptırdı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, attığı tweetler nedeniyle ABD vatandaşını 16 yıl hapis cezasına çarptırdı

18.10.2022 20:49
Suudi Arabistan, attığı tweetler nedeniyle ABD vatandaşını 16 yıl hapis cezasına çarptırdı

Suudi Arabistan kökenli ABD vatandaşı 72 yaşındaki Saad İbrahim Almadi'nin oğlu, babasının attığı tweetler nedeniyle Suudi Arabistan'da 16 yıl hapis cezasına çarptırıldığını aktardı.

Suudi Arabistan kökenli ABD vatandaşı 72 yaşındaki Saad İbrahim Almadi'nin oğlu, babasının attığı tweetler nedeniyle Suudi Arabistan'da 16 yıl hapis cezasına çarptırıldığını aktardı.

Suudi Arabistan'da mahkeme ABD vatandaşlığı bulunan 72 yaşındaki Saad İbrahim Almadi'yi attığı tweetler nedeniyle 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Almadi'nin oğlu İbrahim Almadi yaptığı açıklamada, babasının geçtiğimiz sene kasım ayında ABD'nin Florida eyaletinden Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a seyahat ettiği sırada tutuklandığını ifade etti.

ABD makamları tarafından olayı kamuoyu ile paylaşmaması tavsiye edilen Almadi, ilk kez babasının durumunu kamuoyu ile paylaşarak, babasının hapishanede öldüğünü görmek istemediğini ifade itti. Babasının tutuklanmasından bu yana işkenceye varan koşullar altında tutulduğunu iddia eden Almadi, babasının mahkeme tarafından, Suudi Arabistan'ı istikrarsızlaştırmaya çalışmak ile terörü desteklemek ve finanse etmekten suçlu bulunduğunu belirtti. Almadi, söz konusu suçlamalar hakkında mahkemeye sunulan tek delilin babasının attığı 14 tweet olduğunu açıkladı.

ABD hükümetinin babası hakkındaki tutumunu eleştiren Almadi, ilki tutuklanmasından altı ay sonra olmak üzere toplam iki kez ABD'li yetkililerin babası ile görüştüğünü belirterek, Beyaz Saray ile doğrudan temas kurma çabalarının reddedildiğini iddia etti.

"Bir varil petrol ABD için vatandaşından daha değerli"

ABD yönetiminin Suudi Arabistan konusunda çifte standart uyguladığını inandığını belirten Almadi, Rusya veya İran'da bir ABD vatandaşının tutuklanması durumunda ABD'nin kesin önlem alacağını söyledi. Almadi, ama eğer söz konusu ABD vatandaşının Suudi Arabistan'da tutulması halinde bir varil petrolün ABD için vatandaşından daha değerli olduğunu ifade etti. Babasının davasında temyizin mümkün olduğunu aktaran Almadi, ancak daha önce Suudi Arabistan'da hakkında verilen kararı temyiz ettiği için cezası artan kişiler olduğunu ve bu nedenler korktuğunu belirterek, "İşler daha da kötüye gidebilir" dedi.

Almadi'nin babasının attığı tweetler arasında Mekke ve Cidde şehirlerinin eski bölümlerinin yıkılmasına yönelik eleştiriler, Suudi Arabistan'daki yoksulluk ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında öldürülmesine atıfta bulunuyor.

ABD, Almadi'nin tutukluluğunu Suudi hükümeti ile görüşmüş

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Suudi Arabistan hükümetiyle Almadi'nin davasını gündeme getirdiğini aktardı.

Suudi Arabistan'da atılan tweetler nedeniyle verilen hapis cezaları yaygın

Suudi Arabistan'da 5 çocuk annesi Nurah el-Katani, attığı isimsiz tweetler nedeniyle "ülkenin sosyal dokusunu bozmak için interneti kullanmak" suçlamasıyla 45 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde okuyan ve iki çocuk annesi olan Salma al-Shehab, Suudi Arabistan'da tatildeyken tutuklamış, "kamu düzenini bozmak isteyenlere yardım sağlamak" ve "dezenformasyon" yapmaktan suçlu bulunmuştu. Shehab, ilk olarak mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmış, kararı temyiz etmesinin ardından cezası 34 yıla çıkarılmıştı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Suudi Arabistan, attığı tweetler nedeniyle ABD vatandaşını 16 yıl hapis cezasına çarptırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan, attığı tweetler nedeniyle ABD vatandaşını 16 yıl hapis cezasına çarptırdı - Son Dakika
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