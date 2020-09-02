Suudi Arabistan, BAE uçuşlarına hava sahasını açıyor - Son Dakika

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yapılacak tüm uçuşlara hava sahasını açıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri- İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesi kararının ardından bir adım da Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi Arabistan, BAE'den yapılacak tüm uçuşlar için hava sahasının kullanılabileceğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçak seferi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Tel Aviv'den kalkan uçak, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak Abu Dabi'ye iniş yapmıştı.

Netanyahu'dan ilk açıklamada

Kararın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan da ilk açıklama geldi. Kararı memnuniyetle karşıladığını belirten Netanyahu, "Yeni uçuş yolu, İsraillilerin yoğun olarak tercih ettiği noktalara çok daha hızlı bir yolculuk sağlayarak İsrail'i Asya ve Doğu'ya açacak. Bugünkü önemli katkısı için Jared Kushner ve Sheikh Mohammed bin Zayed'e teşekkür ederim" dedi. - RİYAD