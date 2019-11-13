Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, 24. Körfez Uluslararası Kupası'na katılacak
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Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, 24. Körfez Uluslararası Kupası'na katılacak

6 saat önce

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Katar'da düzenlenecek 24. Körfez Uluslararası Kupası'na katılma kararı aldı.

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, 24. Körfez Uluslararası Kupası'na katılacak, System.String[]

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Katar'da düzenlenecek 24. Körfez Uluslararası Kupası'na katılma kararı aldı.

Kuveyt merkezli "Al Ra'i" gazetesinin haberinde, daha önce katılmama kararı alan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn de dahil olmak üzere tüm takımların 24. Körfez Uluslararası Kupası'na katılacağı ifade edildi.

BAE Futbol Federasyonu da (UAEFA) Twitter'dan yaptığı açıklamada, Körfez Kupası Futbol Federasyonu'nun, UAEFA'yı yeniden davet etmesi üzerine kupa karşılaşmalarına katılma kararı alındığını duyurdu.

Katar'dan yayın yapan "Al Kass" spor kanalı da Körfez Kupası Futbol Federasyonu'nun, söz konusu 3 ülkenin katılma kararının ardından grup maçlarını yeniden belirlemek üzere bugün bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı.

Söz konusu 3 ülke, 24 Kasım-6 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek kupa maçlarına katılmama kararı almıştı. Kuveyt, Umman, Irak ve Yemen ise daha önce katılacaklarını bildirmişti.

Abu Dabi Veliaht Prensinin eski Danışmanı Profesör Dr. Abdulhalık Abdullah da dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Körfez krizinin çözümünde önemli gelişmeler olduğunu belirtmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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