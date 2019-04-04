Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, Bağdat Büyükelçiliğini Resmen Açıyor

Suudi Arabistan, Bağdat Büyükelçiliğini Resmen Açıyor

53 dakika önce

Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçiliğinin resmi olarak açılacağı bildirildi.

Suudi Arabistan, Bağdat Büyükelçiliğini Resmen Açıyor, System.String[]
Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçiliğinin resmi olarak açılacağı bildirildi.

Bağdat'ta bulunan Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid el-Kasbi, Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkesinin Bağdat Büyükelçiliğinin bugün resmi olarak açılacağını söyledi.

Suudi Arabistanlı Bakan, Irak'ta ayrıca 3 başkonsolosluk açacaklarını belirtti fakat bunların hangi kentlerde ve ne zaman açılacağına dair bilgi vermedi.

Bağdat'a 115 kişiden oluşan heyetle geldiklerini ifade eden Kasbi, "Bu sayı, Irak ile yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi çabasının örneğidir." diye konuştu.

Kasbi, iki ülke arasındaki Ar Ar Sınır Kapısı inşaatının yaklaşık 6 ay içerisinde biteceğini ve Irak'ta yatırım projeleri için 1 milyar dolar tahsis ettiklerini kaydetti.

Suudi Arabistan Enerji ve Yatırım Bakanı liderliğindeki yatırım ve enerji heyeti, dün Bağdat'a gelmişti. Suudi heyeti Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de görüşecek.

Irak ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler Saddam Hüseyin rejiminin 1990'da Kuveyt'i işgali sonrası kopmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:18 Kaynak: AA

Irak, Bağdat, Suudi Arabistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolmabahçe'de 3,5 Saatlik Seçim Toplantısı! Erdoğan Kurmaylarıyla Buluştu Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor İçişleri Bakanı Soylu'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama: Gerçeklik Payı Yoktur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 01:11:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, Bağdat Büyükelçiliğini Resmen Açıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]