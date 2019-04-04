Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Bağdat'ta Başkonsolosluk Açtı

Suudi Arabistan Bağdat'ta Başkonsolosluk Açtı

16 dakika önce

Suudi Arabistan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta başkonsolosluk açtı.

Suudi Arabistan Bağdat'ta Başkonsolosluk Açtı, System.String[]
Suudi Arabistan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta başkonsolosluk açtı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Bağdat Başkonsolosluğunun açılışının yapıldığını duyurdu. Açılışta Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ve Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid el-Kasbi hazır bulundu. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, ülkesinin Arabistan ile ilişkilerinin stratejik boyutta olduğunu belirterek, Irak'ın çıkarlarını sağlamak yolunda dengeli ve güçlü adımların atıldığını söyledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Salı gününden bu yana temaslarda bulunan Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid el-Kasbi başkanlığındaki heyet, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya gelmişti.

Öte yandan Suudi Arabistan, Irak'ın üç ilinde de başkonsolosluk açmayı planlıyor. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:10 Kaynak: İHA

Irak, Bağdat, Suudi Arabistan, Politika
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