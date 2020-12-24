Suudi Arabistan-Bahreyn Koordinasyon Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Suudi Arabistan-Bahreyn Koordinasyon Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleşti

24.12.2020 19:45
Suudi Arabistan-Bahreyn Koordinasyon Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleşti, System.String[]

Suudi Arabistan-Bahreyn Koordinasyon Konseyi'nin ilk toplantısında kuruluşun örgütsel prosedürleri belirlenerek, alt komisyonları kuruldu.

Suudi Arabistan- Bahreyn Koordinasyon Konseyi'nin ilk toplantısında kuruluşun örgütsel prosedürleri belirlenerek, alt komisyonları kuruldu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan-Bahreyn Koordinasyon Konseyi'nin ilk toplantısı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamad bin İsa Al Halife başkanlığında iki ülkenin kabinelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bin Selman ve Al Halife toplantıda yaptıkları konuşmada, iki ülke arasında siyasi, güvenlik, ekonomi, ticaret, kültür ve turizm alanlarında ilişkilerin güçendirilmesi konusundaki isteklerini dile getirdi.

Konsey'in örgütsel prosedürlerinin onaylandığı toplantıda, kurulan alt komisyonlar ise şu şekilde oldu: "Siyasi Koordinasyon Komisyonu", "Güvenlik Koordinasyon Komisyonu", Ekonomi, Enerji, Ticaret ve Sanayi Koordinasyon Komisyonu", "Kültür, Turizm, Medya ve Sosyal Kalkınma Koordinayom Komisyonu" ve "Yatırım, Çevre ve Altyapı Koordinasyon Koisyonu".

Suudi Arabistan ve Bahreyn arasındaki iş birliği ve ortak çalışma alanlarının yönetileceği "Suudi Arabistan-Bahreyn Koordinasyon Konseyi" Suudi Arabistan ve Bahreyn Dışişleri Bakanlarının gerçekleştirdiği toplantıda 28 Temmuz 2019'da kurulmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan-Bahreyn Koordinasyon Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleşti - Son Dakika


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