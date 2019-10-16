Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Bandosunun Rus Milli Marşını Çorba Yapması
Son Dakika Kültür Sanat Suudi Arabistan Bandosunun Rus Milli Marşını Çorba Yapması

Suudi Arabistan Bandosunun Rus Milli Marşını Çorba Yapması

1 saat önce

Rezalet diye başlık attık. Milli değer. Putin ilk başta ne çaldığını anlamasa da bir noktadan sonra bir yerlerden tanıdık gelmiş olsa gerek.

Suudi Arabistan Bandosunun Rus Milli Marşını Çorba Yapması, System.String[]

Rezalet diye başlık attık. Milli değer.


Putin ilk başta ne çaldığını anlamasa da bir noktadan sonra bir yerlerden tanıdık gelmiş olsa gerek.


Marşın orijinal versiyonuyla Suudi bando tarafından çalınan hali alakasız

Vladimir Putin, Kültür Sanat

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:27 
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