Suudi Arabistan Bandosunun Rus Milli Marşını Çorba Yapması
1 saat önce
Rezalet diye başlık attık. Milli değer. Putin ilk başta ne çaldığını anlamasa da bir noktadan sonra bir yerlerden tanıdık gelmiş olsa gerek.
Rezalet diye başlık attık. Milli değer.
Putin ilk başta ne çaldığını anlamasa da bir noktadan sonra bir yerlerden tanıdık gelmiş olsa gerek.
Marşın orijinal versiyonuyla Suudi bando tarafından çalınan hali alakasız
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:27
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