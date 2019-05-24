Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan barış yanlısı 3 alimi idam edecek

Suudi Arabistan barış yanlısı 3 alimi idam edecek

5 saat önce

Suudi Arabistan Mahkemesi, terörizm ile suçladığı barış yanlısı din alimi Şeyh Selman Uda, Awad El Karni ve Ali El Omari'yi Ramazan'dan sonra idam edilmesine karar verdi.

Suudi Arabistan barış yanlısı 3 alimi idam edecek, System.String[]
Suudi Arabistan Mahkemesi, terörizm ile suçladığı barış yanlısı din alimi Şeyh Selman Uda, Awad El Karni ve Ali El Omari'yi Ramazan'dan sonra idam edilmesine karar verdi.

Suudi Arabistan'da Muhammed Bin Selman'ın yaklaşık iki yıl önce Veliaht Prens olmasıyla ülkede farklı seslere yapılan baskılar devam ediyor. Suudi Arabistan Mahkemesinin, şimdi de 3 barış yanlısı alimi idam edeceği ortaya çıktı. Terörizm ile suçlanan barış yanlısı din alimi Şeyh Selman El Uda, Awad El Karni ve Ali El Omari'nin Ramazan'dan sonra idam edileceği aktarıldı. Şeyh Selman El Uda, 2017'de Katar ile yeniden barışılması için dua ettiği sosyal medya paylaşımından sonra tutuklanmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Ortadoğu araştırmacısı Adam Coogle alimlerin idamıyla ilgili, "Suudi savcılar, bu kişilere yönelik ölüm cezasını yalnızca barışçıl siyasi görüşleri ve ilişkileri nedeniyle veriyor" dedi.

Middle East Eye gazetesine konuşan bir Suudi yetkili Nisan ayında 37 kişinin idam edilmesiyle uluslararası camianın nabzının yoklandığını ileri sürdü. - RİYAD
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 12:12 Kaynak: İHA
Suudi Arabistan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 23 Mayıs Perşembe İl İl İftar Vakitleri İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 23 Mayıs Perşembe İl İl İftar Vakitleri Umreye Giden Merve Sanay, Tüm Açık Fotoğraflarını Sildi Ramazanda Hurma Satışlarında Talep Arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 05:55:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan barış yanlısı 3 alimi idam edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]