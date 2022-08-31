Suudi Arabistan'da yetimhanedeki kız çocuklarına dayak olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da yetimhanedeki kız çocuklarına dayak olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı

31.08.2022 21:44
Suudi Arabistan'da yetimhanedeki kız çocuklarına dayak olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Suudi Arabistan Başsavcılığı, bir yetimhanede, bazıları üniformalı olan kişiler tarafından kız çocukları ve kadınların darp edildiğine ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, bir yetimhanede, bazıları üniformalı olan kişiler tarafından kız çocukları ve kadınların darp edildiğine ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Suudi Arabistan Başsavcılığı'ndaki yetkili kaynaklardan alınan bilgiye göre, Asir bölgesindeki Hamis Muşayt kentinde bir yetimhanede gözaltı sırasında gerçekleşen şiddet olayına ilişkin video incelenerek, başsavcılık tarafından soruşturma açıldı.

Sosyal medyada videonun yayıldığına işaret eden kaynak, "gözaltına alınan kişinin fiziksel veya psikolojik olarak zarar vermenin, aşağılayıcı muamelede bulunulmasının yasak olduğunu" belirtti.

Başsavcılığın toplumu ve kamu malını korumak için adli prosedürleri ve tutuklulara yönelik güvence sağlamadaki adli rolünü sürdürdüğünü vurgulayan aynı kaynak, yetimhanedeki gözaltıların sebebine ilişkin bilgi vermedi.

Asir Emirliğinden bugün yapılan yazılı açıklamada, Asir Emiri Turki bin Talal bin Abdülaziz'in, olayı araştırmak, tüm tarafları araştırmak ve olayı yetkili makama havale etmek için bir komite oluşturulması talimatını verdiği belirtilmişti.

Bu talimatın yetimhanedeki olaya ilişkin video ve fotoğrafların sosyal medyada dolaşmasının ardından verildiği aktarılan açıklamada daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Twitter'da ve Suudi Arabistan yerel basınında dünden bu yana yer alan ancak henüz doğruluğu kanıtlanmayan video ve fotoğraflarda, kız çocuklarının ve kadınların, bazıları üniformalı olan kişiler tarafından "dövüldüğü" görülüyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları kadınları darp eden kişilerin emniyet mensubu olduklarını ileri sürüyor.

Söz konusu video ve fotoğraflar sosyal medya platformlarında geniş bir etkileşime ve eleştirilere yol açtı.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da yetimhanedeki kız çocuklarına dayak olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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