Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı... - Son Dakika

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Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı...
6 saat önce
Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:10 Kaynak: AA
Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakıldığını açıkladı
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