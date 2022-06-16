Suudi Arabistan Batı Sahra konusunda Fas'a desteğini yineledi - Son Dakika
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Suudi Arabistan Batı Sahra konusunda Fas'a desteğini yineledi

16.06.2022 20:42
Suudi Arabistan Batı Sahra konusunda Fas'a desteğini yineledi

Suudi Arabistan'ın Batı Sahra meselesinde Fas'ın özerklik planına desteğini yinelediği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Batı Sahra meselesinde Fas'ın özerklik planına desteğini yinelediği bildirildi.

Fas resmi ajansında yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın desteği Fas-Suudi Ortak Komitesinin 13. toplantısına dair zabıtta yer aldı.

Söz konusu zabıtta, "Suudi Arabistan, Fas'ın egemenliği ve ulusal toprak bütünlüğü çerçevesinde Batı Sahra'daki özerklik girişimine desteğini yineledi." ifadelerine yer verildi.

Özerklik planının, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Kurulu kararlarına uygun bir çözüm olduğu kaydedildi.

Ortak Komite zabıtlarında Suudi Arabistan'ın, ilgili BMGK kararlarına dayalı ve BM Genel Sekreteri'nin gözetiminde uzlaşma temelinde Fas'ın gerçekçi bir siyasi çözüm bulma çabalarını da desteklediği aktarıldı.

Suudi Arabistan ayrıca Fas'ın egemenliğine ve çıkarlarına aykırı adımları reddetti.

Batı Sahra sorunu

İspanya'nın eski sömürgesi Batı Sahra'dan 1976'da çıkmasıyla Fas bu bölgeyi topraklarına katmış ve ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında günümüze kadar devam eden sorunlar başlamıştı.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" teklif ediyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de, ülkesinin Fas'ın Batı Sahra bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve bölgedeki Dahla kentinde bir ABD konsolosluğunun açılacağını duyurmuştu.

Rabat yönetimi de aynı gün, 2000 yılında askıya aldığı İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suudi Arabistan, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Batı Sahra konusunda Fas'a desteğini yineledi - Son Dakika

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