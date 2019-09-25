Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan: "Biz Cemal Kaşıkçı'yı öldürmedik"
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Suudi Arabistan: "Biz Cemal Kaşıkçı'yı öldürmedik"

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmediğini söyledi.

Suudi Arabistan:

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmediğini söyledi.


Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, katıldığı bir oturumda yaptığı açıklamada ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmediğini ancak resmi bir karar verilmeden Suudi hükümetinin ajanları tarafından öldürüldüğünü söyledi.


Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de geldiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. - RİYAD

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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