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Suudi Arabistan: Bölgenin güvenliğine dair endişelerimiz giderilirse İran'a elimizi uzatırız - Son Dakika

Suudi Arabistan: Bölgenin güvenliğine dair endişelerimiz giderilirse İran'a elimizi uzatırız

03.01.2022 18:06
Suudi Arabistan: Bölgenin güvenliğine dair endişelerimiz giderilirse İran'a elimizi uzatırız

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bölgenin güvenlik ve istikrarıyla ilgili endişelerinin giderilmesi durumunda Arapların İran'a el uzatacaklarını söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bölgenin güvenlik ve istikrarıyla ilgili endişelerinin giderilmesi durumunda Arapların İran'a el uzatacaklarını söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'ün başkenti Amman'da mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Bin Ferhan, Safedi ile İran'ın bölgede ve dünyada güvenlik ve istikrarı sarsan rolünü ele aldıklarını belirtti.

Bin Ferhan, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmede, İran'ın nükleer silah üretmesinin engellenmesi ve Orta Doğu'nun kitle imha silahlarından arındırılması için yürütülen çalışmaların yoğunlaştırılması üzerinde durduk. Ancak, bölgenin güvenlik ve istikrarıyla ilgili endişelerinin giderilmesi durumunda Arapların İran'a el uzatacağını vurguladık."

Bin Ferhan, Ürdünlü mevkidaşı ile 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulması ve İsrail ihlallerinin son bulması konusunu değerlendirdikleri bilgisini verdi.

Safedi ise basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın maruz kaldığı tüm terör saldırılarını kınadı ve Riyad yönetiminin, kendi güvenliğini korumak adına atacağı her adımı desteklediklerini dile getirdi.

Filistin meselesini de ele aldıklarını kaydeden Safedi, Bin Ferhan'ı, Filistinlilerin desteklenmesi adına 27 Aralık 2021'de Mısır'da düzenlenen son görüşmeye dair bilgilendirdiğini aktardı.

Safedi, Bin Ferhan'la Suriye ve Irak krizleri ile bunların çözümü için Arap ülkeleri düzeyinde yürütülen çalışmaları ele aldıklarını da sözlerine ekledi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da 13 Aralık 2021'de yayımlanan haberde, Amman yönetiminin, Suudi Arabistan ile İran arasında güvenlik ve bölgesel istikrarın ele alındığı bir diyaloga ev sahipliği yaptığı duyurulmuştu.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan: Bölgenin güvenliğine dair endişelerimiz giderilirse İran'a elimizi uzatırız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan: Bölgenin güvenliğine dair endişelerimiz giderilirse İran'a elimizi uzatırız - Son Dakika
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