"Suudi Arabistan boykot çağrılarına son vermeli" - Son Dakika

"Suudi Arabistan boykot çağrılarına son vermeli"

13.10.2020 09:50

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Suudi Arabistanlı yetkililerce yapılan Türk ürünlerine yönelik boykot çağrılarının çifte standart örneği olduğunu belirterek, iki ülke için de zarar doğuracağını ifade etti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Suudi Arabistanlı yetkililerce yapılan Türk ürünlerine yönelik boykot çağrılarının çifte standart örneği olduğunu belirterek, iki ülke için de zarar doğuracağını ifade etti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Türkiye'nin önde gelen 8 STK'sının, Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine boykot çağrılarına yönelik gerçekleştirdikleri açıklamaların arkasında olduklarını, bu durumun çifte standarttan öteye gidemeyeceğini ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere zarar vereceğini açıkladı.

Türk iş insanları olarak Suudi Arabistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesine büyük önem verdiklerini anlatan İTSO Başkanı Uğurdağ, "Birbirini tamamlayıcı nitelikte olan Türk ve Suudi ekonomilerinin kalkınması ve büyümesinin, ülkelerimiz arasındaki ticaretin kazan-kazan ilkesi çerçevesinde sürdürülmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Zira ticaretin halkları zenginleştiren ve refahı artıran en önemli unsur olduğunu biliyoruz. Tüm bunlara rağmen, Suudi Arabistan'da ülkemiz firmalarına yönelik giderek artan bir menfi tutum sergilenmeye başladığını üzülerek takip ediyoruz. Firmalarımızdan aldığımız ve basına da yansıyan şikayetlerde, Suudi yetkililer tarafından Türkiye'den ithalat yapılmamasının ifade edildiğini görüyoruz. Ayrıca, firmalarımızdan mal tedarik eden birçok Suudi firmasına, Türkiye'den ithalat yapılmaması için taahhütname imzalatıldığı da ifade edilmektedir. Yine son dönemde küresel lojistik firmaları da, Suudi Arabistan'da Türk ürünlerine karşı uygulanan engeller hususunda müşterilerini uyarmakta, Suudi gümrüklerinde sadece Türkiye'den gelen ürünler için çok uzun süre bekletilmeye hazır olmalarını ve hatta Türkiye'den ithalatın engellenebileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla bu konu ikili ekonomik ilişkilerin boyutunu da aşarak küresel tedarik zincirleri açısından da sorun haline gelmiştir" dedi.

Suudi Ticaret Odaları Konseyi Başkanı Ajlan bin Abdul Aziz Al-Ajlan'ın 3 Ekim 2020 tarihinde kendi sosyal medya hesabında Türk ürünlerini boykot etmenin tüm Suudi vatandaşların görevi olduğuna dair paylaşımının her iki ülke iş insanlarında da büyük hayal kırıklığına neden olduğunu kaydeden Uğurdağ, "Tüm bu olumsuz gelişmeler, yıllardır Suudi Arabistan ekonomisine katkı sağlayan ve bugüne kadar ülkede yüzlerce önemli projeyi başarıyla tamamlamış bulunan Türk müteahhitlik firmaları için de geçerlidir. Müteahhitlerimiz uzunca bir süredir açılan önemli ihalelere davet edilmemekte, kendilerine yeni büyük proje verilmemektedir. Firmalarımızın Suudi Arabistan'da maruz kaldığı ayrımcı muameleler nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Ülkelerimiz arasında ticareti engellemeye yönelik resmi veya gayri resmi uygulamalar, aramızdaki ticari ilişkilere menfi yansıyacak, her iki ülke ekonomisine ve halkına zarar verecektir. Türkiye'den mal tedarikinin azaltılması, Suudi firmaların da iş hacimlerini ve gelirlerini düşürecek, kalite, fiyat ve güven anlamında Türk ürünlerini tercih eden Suudi Arabistan vatandaşlarının alım gücünü olumsuz etkileyecektir. Bu çerçevede Türk iş insanları olarak, ticari ve ekonomik ilişkilerimizdeki sorunları çözmek için Suudi yetkililerden somut adımlar atmasını bekliyoruz. Yapıcı diyalog ve karşılıklı işbirliği ile her türlü sorunu çözebileceğimize ve tüm engelleri birlikte aşabileceğimize içtenlikle inanıyoruz" diye konuştu.

"Yapıcı tutum tercih edilmeli"

İş dünyasından gelen şikayetler üzerine oluşturdukları raporu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile paylaştıklarını hatırlatan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Çalışmalarımız, başta TOBB olmak üzere ülkemizin önde gelen STK'larında karşılık bulmuştur. TOBB, TESK, TİM, DEİK, TÜSİAD, TMB ve YASED işbirliğinde gerçekleştirilen ortak basın açıklaması ile Suudi Arabistan'da Türk firmalarına yönelik yankılanan boykot çağrılarının iki ülkeye ne tür zararlar vereceği daha net bir şekilde belirtilmiştir. Bizler de bu kapsamda Sayın Başkanlarımızla aynı görüşteyiz. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemizde de Suudi Arabistan ile ticari ilişkileri bulunan birçok firmamız yer almaktadır. Bu firmalarımıza yönelik uygulanan çifte standartların bir an önce ortadan kaldırılması, yapıcı bir tutumun tercih edilerek ticari ilişkilerin iyileştirilmesini istiyoruz. Bu doğrultuda sesimize kulak vererek çalışmalar gerçekleştiren başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm STK Başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Suudi Arabistan boykot çağrılarına son vermeli

Suudi Arabistan, Yavuz Uğurdağ, Ticaret, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Suudi Arabistan boykot çağrılarına son vermeli' - Son Dakika Ekonomi

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