Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan "büyük miktarda doğal gaz" buldu

Suudi Arabistan "büyük miktarda doğal gaz" buldu

1 saat önce

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, Kızıldeniz'de büyük miktarda doğal gaz bulduklarını açıkladı.

Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, Kızıldeniz'de büyük miktarda doğal gaz bulduklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:20 

Suudi Arabistan, Ekonomi
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