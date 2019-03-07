Suudi Arabistan "büyük miktarda doğal gaz" buldu
1 saat önce
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, Kızıldeniz'de büyük miktarda doğal gaz bulduklarını açıkladı.
Suudi Arabistan
Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, Kızıldeniz'de büyük miktarda doğal gaz bulduklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:20
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