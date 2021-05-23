Suudi Arabistan camilerinde sadece ezan ve kamet için hoparlör kullanılacak - Son Dakika

Suudi Arabistan camilerinde sadece ezan ve kamet için hoparlör kullanılacak

23.05.2021 21:37
Suudi Arabistan camilerinde sadece ezan ve kamet için hoparlör kullanılacak, System.String[]

Suudi Arabistan'da, camilerde hoparlörlerin sadece ezan ve kamet okunması sırasında kullanılmasına karar verildi.

Suudi Arabistan'da, camilerde hoparlörlerin sadece ezan ve kamet okunması sırasında kullanılmasına karar verildi.

İslami İşler Bakanı Abdullatif Al Şeyh'in camilerde hoparlör kullanımıyla ilgili çıkardığı yeni genelge, bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Genelgede, hoparlörlerin sadece ezan ve kamet için kullanılacağı, bunun dışındaki durumlarda dışarıya ses verilmeyeceği belirtildi.

Söz konusu kararın, camilerdeki hoparlörlerin namaz sırasında da kullanılması, bu durumun cami yakınlarındaki evlerde bulunan yaşlı, hasta ve çocukları rahatsız etmesi ve cami imamlarının seslerinin birbirine karışması nedeniyle alındığı ifade edildi.

Suudi Arabistan, Ezan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan camilerinde sadece ezan ve kamet için hoparlör kullanılacak - Son Dakika


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