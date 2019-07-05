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Suudi Arabistan Cazan'da SİHA düşürdü

4 dakika önce

Suudi Arabistan'ın Cazan kentindeki Kral Abdullah Havalimanı güzergahında ilerleyen Husiler'e ait bir SİHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Cazan'da SİHA düşürdü, System.String[]
Suudi Arabistan'ın Cazan kentindeki Kral Abdullah Havalimanı güzergahında ilerleyen Husiler'e ait bir SİHA'nın düşürüldüğü bildirildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyon Güçleri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Cazan'da, Kral Abdullah Havalimanı'na hedefli Husiler'e ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğü belirtildi.
İran tarafından desteklen Husiler'in bir terör ve suç unsuru olduğu hatırlatılan açıklamada, Husiler'in sivilleri hedefleyen terörist saldırıları sürdürdüğüne dikkat çekildi.
Husiler tarafından daha önce yapılan açıklamada, SİHA'nın Cazan ve Ebha havalimanlarına hedeflendiği belirtilmişti.
Öte yandan Husiler, Ebha ve Cazan havalimanlarına dönük saldırının hedefine ulaştığı ve söz konusu havalimanlarında uçuşların durdurulduğunu dile getirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:10 Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Kral Abdullah, Güncel
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