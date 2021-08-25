Suudi Arabistan Cezayir ile Fas'a anlaşmazlıklarını çözmek için diyalog çağrısı yaptı - Son Dakika

Suudi Arabistan, Cezayir ve Fas'a aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için diyaloğu önceleme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Cezayir ile Fas arasındaki diplomatik krize ilişkin paylaşımda bulundu.

Suudi Arabistan hükümetinin, Cezayir-Fas ilişkilerinde yaşanan gelişmelerden esef duyduğu aktarılan açıklamada, her iki ülkeye anlaşmazlık yaşadıkları meseleler için diyaloğu ve diplomatik çözümleri önceleme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, bölgenin istikrarı ve güvenliği ile iki ülkenin halkına fayda sağlayacak şekilde ilişkilerin mümkün olan en kısa sürede normale dönmesinin ümit edildiği belirtildi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, dün yaptığı açıklamada, "son dönemde yaşanan düşmanca eylemler" neticesinde ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği belirtilmişti.