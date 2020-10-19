Suudi Arabistan, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 16, Cezayir'de 9, Lübnan'da 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 16 kişi daha yaşamını yitirdi ve 381 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 201'e, vaka sayısı 342 bin 583'e yükselirken, iyileşen sayısı da 328 bin 895'e ulaştı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise salgında 9 kişi daha yaşamını yitirdi ve 214 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1865'e, vaka sayısı da 54 bin 616'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 38 bin 215'e ulaştı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da son 24 saatte 6 kişinin öldüğü ve 995 kişinin daha koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Açıklamada son verilere göre, toplam hasta sayısının 62 bin 944'e, can kaybının da 526'ya yükseldiği, iyileşen sayısının ise 28 bin 955 olduğu kaydedildi.