Suudi Arabistan, Cidde limanı saldırısını doğruladı - Son Dakika

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Cidde limanında 22 kişinin yaralandığı Singapur bandıralı petrol tankerine düzenlenen saldırıyı doğruladı.

Suudi Arabistan'ın Cidde limanında bir petrol tankerinde patlama meydana gelmişti. İngiliz Deniz İstihbarat Kurumu Dryad Global, Singapur bandıralı tankerde yaşanan patlamada 22 mürettebatın yaralandığını belirtmişti. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Cidde limanındaki patlamanın bomba yüklü bot ile düzenlendiği belirtildi. Enerji Bakanlığı, düzenlenen saldırının ardından limanda yangın çıktığını aktarırken, itfaiyenin müdahalesi ile yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakanlık, aynı zamanda saldırıda can kaybının yaşanmadığını belirtti. - RİYAD