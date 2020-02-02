Suudi Arabistan Çin'de bulunan 10 öğrencisini tahliye etti - Son Dakika
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Suudi Arabistan Çin'de bulunan 10 öğrencisini tahliye etti

6 saat önce

Suudi Arabistan, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü salgını nedeniyle ülkedeki 10 öğrencinin tahliye edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Çin'de bulunan 10 öğrencisini tahliye etti, System.String[]

Suudi Arabistan, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü salgını nedeniyle ülkedeki 10 öğrencinin tahliye edildiğini açıkladı.


Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü salgını nedeniyle ülkeler vatandaşlarını tahliye ediyor. Suudi Arabistan'da devlet televizyonunda açıklama yapan Suudi bir diplomat, salgınının başladığı Çin'in Wuhan kentinden 10 öğrencinin uçakla tahliye edildiğini açıkladı.


Öte yandan Suudi Arabistan'ın ulusal havayolu şirketi Saudia, Çin'e gerçekleştirilmesi planlanan tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu. - RİYAD

Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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