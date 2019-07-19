Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, Çin'in Doğu Türkistan politikalarını destekleyen mektubu savundu
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Suudi Arabistan, Çin'in Doğu Türkistan politikalarını destekleyen mektubu savundu

1 saat önce

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarına destek veren bildiriye verdiği desteği savundu

Suudi Arabistan, Çin'in Doğu Türkistan politikalarını destekleyen mektubu savundu, System.String[]
Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarına destek veren bildiriye attığı imzayı savundu.

Geçen hafta çoğunluğu Batılı ülkeler ve Japonya olmak üzere 22 ülke, Çin'in Doğu Türkistan'da inşa ettiği ve 1 milyonun üzerinde Uygur Türkünü zorla alıkoyduğu toplama kamplarını derhal kapatmasını ve Uygurları da serbest bırakmasını isteyen bir mektuba imza atmıştı.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Doğu Türkistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:22 
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