Suudi Arabistan, Çin'in Doğu Türkistan politikalarını destekleyen mektubu savundu
1 saat önce
Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarına destek veren bildiriye verdiği desteği savundu
Suudi Arabistan
, Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları Komisyonu'nda Çin'in Doğu Türkistan
'daki politikalarına destek veren bildiriye attığı imzayı savundu.
Geçen hafta çoğunluğu Batılı ülkeler ve Japonya
olmak üzere 22 ülke, Çin'in Doğu Türkistan'da inşa ettiği ve 1 milyonun üzerinde Uygur
Türkünü zorla alıkoyduğu toplama kamplarını derhal kapatmasını ve Uygurları da serbest bırakmasını isteyen bir mektuba imza atmıştı
.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:22
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin'le işbirliğine yeşil ışık Trump bu kez bilgisizliğiyle gündeme geldi: Orası neresi? Fas'ta 2 kadın turisti öldüren 3 kişi idam cezasına mahkum edildi ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın İHA'sını düşürdük" iddiası ardından İran'dan ilk açıklama geldi!