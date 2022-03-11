Suudi Arabistan'da 10 yıldır tutuklu olan aktivist Raif Bedevi serbest bırakıldı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da "İslami değerlere muhalefet ve dini değerlerle alay etmek" suçlarından 2012'de tutuklanan aktivist Raif Bedevi serbest bırakıldı.

Bedevi'nin eşi İnsaf Haydar, Twitter hesabından konuya dair yaptığı paylaşımda, "Raif 10 yıl aradan sora özgür." ifadelerine yer veridi.

Suudi Arabistan'daki insan haklarıyla ilgili uygulamaları belgeleyen "El-Kıst (ALQST) İnsan Hakları Kuruluşu" da yaptığı yazılı açıklamada, "Blog yazarı Raif Bedevi cezasının bitiminden sonra serbest bırakıldı. Ancak Bedevi, şartlı tahliye edilerek 10 yıl yurtdışına seyahatten men edildi." denildi.

Bedevi, internette kurduğu "Özgür Suudi Liberaller" adlı sitedeki yayınlarından dolayı, ülkedeki bilgi teknolojisi kanunlarını ihlalden suçlu bulunmuştu. İnternet üzerinden "İslam'a hakaret ettiği" gerekçesiyle 7 yıl hapis ve 600 kırbaç cezası alan Bedevi, kararın temyiz edildiği Cidde Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis, bin kırbaç ve 1 milyon riyal (266 bin dolar) para cezasına çarptırılmıştı. Bedevi, Haziran 2012'den bu yana Suudi Arabistan'da tutuklu bulunuyordu.

Suudi Arabistan makamları ise konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.