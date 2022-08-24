Suudi Arabistan 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Suudi Arabistan 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

24.08.2022 02:18
Suudi Arabistan 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Suudi Arabistan'da, 13-15 Eylül tarihleri arasında "İnsanlığın İyiliği İçin Yapay Zeka" temasıyla 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nin düzenleneceği bildirildi.

Suudi Arabistan'da, 13-15 Eylül tarihleri arasında "İnsanlığın İyiliği İçin Yapay Zeka" temasıyla 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nin düzenleneceği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu himayesinde başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Abdulaziz Konferans Merkezi'nde düzenlenecek zirvenin dünyanın dört bir yanından yapay zeka konusunda çalışan çok sayıda uzmanı bir araya getireceği belirtildi.

Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Abdullah bin Şeref el-Gamidi, Zirve'de yapay zekanın akıllı şehirler, sağlık hizmetleri, ulaşım, enerji, kültür, çevre ve ekonomi gibi önemli sektörler üzerindeki etkisinin tartışılacağını kaydetti.

Zirveye farklı ülkelerden 100'ün üzerinde konuşmacının katılacağını aktaran Gamidi, uzmanların yapay zeka konusunda mevcut zorlukların çözüm yoları ve yapay zeka tekniklerinin kullanımını en üst düzeye çıkarılması konularını da değerlendireceğini dile getirdi.

Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nin ilki yine Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu tarafından Ekim 2020'de düzenlenmiş, farklı ülkelerden 200'ün üzerindeki uzmanın konuştuğu zirve, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak yapılmıştı.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Riyad, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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