Suudi Arabistan'da 14 yıl sonra ramazan ayında eğitime devam edildi - Son Dakika

Suudi Arabistan'da 14 yıl sonra ramazan ayında eğitim faaliyetlerine devam edilmesi yönünde karar alındı.

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Devlet, özel ve yabancı okullar ile üniversitelerin yanı sıra özel eğitim kurumları dahil olmak üzere eğitimin her kademesinde 6 milyondan fazla kız ve erkek öğrenci, mübarek ramazan ayının ilk pazar gününde derslerine devam etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ilim arayışının gerçek değerinin ramazanda ortaya çıktığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalı da 14 yılın ardından ramazan ayında eğitime devam edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da, oruç tutan öğrencilere kolaylık olması açısından ramazanda eğitime ara veriliyordu.