Suudi arabistan'da 2 petrol tesisine siha saldırısı

Suudi Arabistan , petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendiğini, saldırı sonrası çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Abkayk bölgesinde bulunan petrol boru hattı ve petrol üretim tesislerine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamaların duyulduğu tesislerde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Suudi Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Khalid bin Abdul Aziz Al-Falih, saldırıdan sonra ortaya çıkan hasarın boru hattında çalışmayı durdurduğunu, ancak kısa sürede tamir edilerek üretimin normale döndüğünü belirtti. Bakan ayrıca, saldırının sorumlusunun Yemen'de bulunan Husi milislerin olduğunu açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Drone saldırısı sonrası çıkan yangından görüntüler

Yükselen dumanlar

Yangının değişik açılardan görüntüleri