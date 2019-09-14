Son Dakika Haberleri: Suudi arabistan'da 2 petrol tesisine siha saldırısı
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Suudi arabistan'da 2 petrol tesisine siha saldırısı

1 saat önce

Suudi Arabistan'da 2 petrol tesisine SİHA saldırısıSuudi Arabistan, (DHA) ? Suudi Arabistan, petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendiğini, saldırı sonrası çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Suudi arabistan'da 2 petrol tesisine siha saldırısı, System.String[]

Suudi Arabistan'da 2 petrol tesisine SİHA saldırısı

Suudi Arabistan, (DHA) ? Suudi Arabistan, petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendiğini, saldırı sonrası çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Abkayk bölgesinde bulunan petrol boru hattı ve petrol üretim tesislerine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamaların duyulduğu tesislerde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Suudi Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Khalid bin Abdul Aziz Al-Falih, saldırıdan sonra ortaya çıkan hasarın boru hattında çalışmayı durdurduğunu, ancak kısa sürede tamir edilerek üretimin normale döndüğünü belirtti. Bakan ayrıca, saldırının sorumlusunun Yemen'de bulunan Husi milislerin olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:40 Kaynak: DHA
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