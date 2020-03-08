Suudi Arabistan'da 20 prensin daha tutuklandığı iddiası - Son Dakika

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Suudi Arabistan'da 20 prensin daha tutuklandığı iddiası
7 saat önce
Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle başlatılan operasyon kapsamında, 20 prensin daha gözaltına alındığı iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:33 Kaynak: İHA
Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle başlatılan operasyon kapsamında, 20 prensin daha gözaltına alındığı iddia edildi.
Suudi Arabistan'da kraliyet ailesine muhalif olarak kabul edilen Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Prens Ahmed bin Abdulaziz ve oğlunun, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a darbe planladığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından 20 prensin daha tutuklandığı iddia edildi.
ABD basınında yer alan haberlerde prenslerin darbe girişiminde bulunmak için yabancı güçlerle temas kurmakla suçlandığı ve Kral Selman'ın tutuklanma emirlerini imzaladığı öne sürüldü. - RİYAD
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