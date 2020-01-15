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Suudi Arabistan'da 2019'da idam rekoru kırıldı
13 dakika önce
İnsan hakları savunucusu Reprieve kuruluşu tarafından yayımlanan rapora göre, Suudi Arabistan'da 90'ı yabancı uyruklu 184 kişi 2019 yılında idam edildi. Buna göre 2019'da ülkede idam sayısı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.
Suudi Arabistan'da 2019 yılında idam edilen mahkum sayısında rekor kırıldığı bildirildi.
İnsan hakları savunucusu Reprieve kuruluşu tarafından yayımlanan rapora göre, Suudi Arabistan'da 90'ı yabancı uyruklu 184 kişi 2019 yılında idam edildi. Buna göre 2019'da ülkede idam sayısı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:10
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