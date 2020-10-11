Suudi Arabistan'da 25 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Suudi Arabistan'da 25 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

11.10.2020 17:15
Suudi Arabistan'da 25 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 artarak 5 bin 43'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 artarak 5 bin 43'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 25 kişi daha yaşamını yitirdi, 323 yeni vaka tespit edildi, 593 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 43'e, vaka sayısı da 339 bin 267'ye çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 325 bin 330 olduğu açıklandı.

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da 25 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çatalca'da boş arazide dehşet! Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu Bakan Soylu, Sakarya'da saldırıya uğrayan işçileri memleketlerinde ziyaret etti Koronavirüsün insan hücresine girdiği an ilk kez bu kadar net görüldü Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Azerbaycan, Mengeçevir kenti yönünde ilerlemeye çalışan Ermenistan'a ait İHA'yı imha etti Alevlerden canlarını zor kurtarmışlar! Hatay'ı küle çeviren yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada
Mersin'de zaman ayarlı ses bombası patladı Mersin'de zaman ayarlı ses bombası patladı         
16:33
DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder         
16:22
Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor         
15:34
Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi         
15:03
Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak         
14:46
Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış         
13:51
Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada         
13:10
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız         
11:41
Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda         
10:56
Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar         
09:59
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 17:19:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan'da 25 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei