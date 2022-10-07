Suudi Arabistan'da 4 operasyonda 756 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da 4 operasyonda 756 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

07.10.2022 16:58
Suudi Arabistan'da 4 operasyonda 756 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Suudi Arabistan makamları, gümrük kapılarından ülkeye sokulmak istenen 750 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan makamları, gümrük kapılarından ülkeye sokulmak istenen 750 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Zekat Vergi ve Gümrük Kurumu, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve Ürdün sınırındaki El- Hadise Sınır Kapısı'ndan ülkeye uyuşturucu girişimini önlemeye yönelik 4 operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda, gelen kamyonların çeşitli bölgelerine ve mobilyaların içlerine yerleştirilen 756 bin 212 adet captagon hap ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlarda özel yetiştirilen köpeklerin de kullanıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Hadise, Riyad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da 4 operasyonda 756 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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