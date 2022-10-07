Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Zekat Vergi ve Gümrük Kurumu, başkent Riyad 'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve Ürdün sınırındaki El- Hadise Sınır Kapısı'ndan ülkeye uyuşturucu girişimini önlemeye yönelik 4 operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Hadise, Riyad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan'da 4 operasyonda 756 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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