Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulundu - Son Dakika

Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulundu

27.12.2020 18:37
Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulundu, System.String[]

Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğu duyuruldu.

Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğu duyuruldu.

Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun, ülkenin farklı yerlerinde 4 petrol ve geleneksel olmayan doğal gaz yatağı bulduğunu söyledi.

Bin Selman, keşfedilen yataklardaki toplam petrol ve gaz rezervinin tespiti için Aramco'nun çalışmalarını sürdüreceğini aktardı.

BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü raporuna göre, Suudi Arabistan, ABD'den sonra dünyada petrol üretiminde ikinci sırada yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Enerji, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulundu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti Ek tedbirler gelecek mi? Gözler yılın son Kabine toplantısına çevrildi Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı için ek genelge: Villa benzeri yerlerde kutlamaya izin verilmeyecek Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Aşı sonrası genel rahatlama Nisan-Mayıs ayında olabilir Damadın babası, altınları isteyen kız tarafına kurşun yağdırdı Son Dakika! Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı: 3 bin liranın altında teklif getirilmemelidir
5.3 büyüklüğündeki depremde panikleyen bir kadın, balkondan atladı 5.3 büyüklüğündeki depremde panikleyen bir kadın, balkondan atladı         
18:11
Erzurumspor, 11 haftalık galibiyet hasretine Malatya'da son verdi Erzurumspor, 11 haftalık galibiyet hasretine Malatya'da son verdi         
18:02
Taksim'de polise saldıran Lübnanlı zanlı, hastanede sinir krizi geçirip kafasını duvarlara vurdu! O anlar kamerada Taksim'de polise saldıran Lübnanlı zanlı, hastanede sinir krizi geçirip kafasını duvarlara vurdu! O anlar kamerada         
17:51
Rum Başpiskopos II. Hrisostomos'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Gerçek bir vatansever Rum Başpiskopos II. Hrisostomos'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Gerçek bir vatansever         
17:21
Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi         
16:37
ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir         
15:53
"Yeğenimi hastaneye götürüyorum" diyen sürücünün otomobilinden uyuşturucu çıktı         
15:30
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada         
12:12
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu         
21:51
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 18:49:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei