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Suudi Arabistan'da 91. Ulusal Gün kutlamalarında kavga çıktı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da 91. Ulusal Gün kutlamalarında kavga çıktı

24.09.2021 23:52

- Suudi Arabistan'da 91. Ulusal Gün kutlamalarında kavga çıktı Suudi Arabistan'ın El-Baha kentinde, dün düzenlenen 91. Ulusal Gün kutlamaları için bir araya gelen yerel halk arasında kavga çıktı.

- Suudi Arabistan'da 91. Ulusal Gün kutlamalarında kavga çıktı

RİYAD - Suudi Arabistan'ın El-Baha kentinde, dün düzenlenen 91. Ulusal Gün kutlamaları için bir araya gelen yerel halk arasında kavga çıktı.

Suudi Arabistan'da her yıl 23 Eylül'de düzenlenen 91. Ulusal Gün kutlamalarında dün gergin anlar yaşandı. Suudi Arabistan'ın El-Baha kentinde dün yüzlerce kişinin bir araya geldiği kutlamalar sırasında 2 kişinin arasında başlayan tartışma kavgaya neden oldu. Yaşanan olayda vatandaşlar arasında yumruklar havada uçuşurken kavga anı ise kutlamalara katılan bir kişinin telefon kamerasına yansıdı. Yaşanan olaya ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Suudi Arabistan'da 91. Ulusal Gün kutlamalarında kavga çıktı
Suudi Arabistan'da 91. Ulusal Gün kutlamalarında kavga çıktı
Suudi Arabistan'da 91. Ulusal Gün kutlamalarında kavga çıktı
Suudi Arabistan'da 91. Ulusal Gün kutlamalarında kavga çıktı

Suudi Arabistan, Eylül, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da 91. Ulusal Gün kutlamalarında kavga çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da 91. Ulusal Gün kutlamalarında kavga çıktı - Son Dakika
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